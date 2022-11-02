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Сегодня, 11:30

Ваноли объяснил, в чем надо прибавлять Бакаеву, и прокомментировал его уход в «Зенит»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Паоло Ваноли и Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» объяснил, в чем нужно прибавлять Зелимхану Бакаеву, а также прокомментировал его уход из «Спартака» в «Зенит».

— В финале вы не дали Бакаеву ни минуты, чему многие удивились. Вы сделали это потому, что он уже был одной ногой вне «Спартака» или просто оказался не в форме?

— Люди видят отдельных игроков, а тренер должен видеть всю команду и иметь в голове общую картину. Бакаев показал, что он превосходный игрок с большими возможностями. Но, по-моему, ему нужно учиться играть на команду. Когда Зелимхан сможет это делать, то станет по-настоящему важным игроком. Слежу за ним, иногда смотрю игры «Зенита» — и вижу, что он там даже не выходит в основном составе. Должен уточнить, что он ушел из «Спартака» не из-за спортивных причин. Ситуация была такова, что основная роль принадлежала финансовой составляющей.

— Слышал историю, что нутрициолог, которого вы привели в «Спартак», во время священного для мусульман месяца Рамадан вставал одновременно с Бакаевым в пять утра и контролировал питание футболиста в этих непростых обстоятельствах.

— То, что я обеспечивал Бакаеву нутрициолога даже в это время суток, говорит о том, насколько я в него верил. Моей задачей было дать игроку все для того, чтобы он развивался. В том числе и это. Опять-таки не устаю говорить спасибо всем членам моего штаба, которые работали прекрасно. Питание — важный аспект, и к Бакаеву во время Рамадана нужен был особый подход.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
4
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