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Сегодня, 10:00

Ваноли подарил музею «Спартака» хронометр и свисток

Игорь Рабинер
Обозреватель
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал о важном для него разговоре с директором музея клуба Алексеем Матвеевым, дополнительно мотивировавшем его на выигрыш Кубка России.

— Подарили ли вы что-то клубному музею «Спартака»?

— Расскажу вам один эпизод, который, думаю, навсегда отпечатался у меня в голове. Когда в декабре меня назначили — сразу попросил о возможности посетить спартаковский музей. Думаю, это один из самых красивых музеев, которые я когда-либо посещал. Он и технически очень хорошо выстроен, и реликвий там великое множество.
Когда я там был с директором музея (Алексеем Матвеевым. — Прим. И.Р.), мы подошли к стоявшему там Кубку, и он сказал мне: «Смотрите, Мистер, этот Кубок немного постарел. Нужно обновить коллекцию». В этот момент я спросил: «Если выиграем Кубок, вы повесите мое фото в музее?» Алексей пообещал. Это сидело внутри меня. Как только мы выиграли Кубок, я напомнил ему про то обещание и сказал, что хотел бы на следующий день увидеть свое фото в музее. И подарил для музея свои хронометр и свисток. Обещание он выполнил, и фотография из музея есть у меня в телефоне, и она мне очень дорога (показывает ее).

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Алексей Матвеев, директор музея «Спартака»:

— Все так и было. Паоло вообще очень внимательно и скрупулезно подошел к первому походу в наш музей. Было видно, что это не просто формальный визит, а тренер именно хочет погрузиться в нашу историю. Когда рассказал ему про братьев Старостиных и их роль в создании нашего клуба, он задал уточняющий вопрос, который меня поразил. Ваноли спросил про футбольные амплуа каждого из братьев, кто из них на какой позиции играл. Это меня приятно удивило. А про Кубок России действительно сказал ему, что мы его не выигрывали уже 19 лет и неплохо было бы обновить экспозицию. Тренер это запомнил, и потом, когда мы вместе 29 мая праздновали на поле победу, он вспоминал тот наш разговор в музее.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Паоло Ваноли
0
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