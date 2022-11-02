Ваноли рассказал, как отреагировал на исключение «Спартака» из Лиги Европы

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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на исключение красно-белых из плей-офф Лиги Европы, где в 1/8 финала они должны были сыграть с «Лейпцигом» Доменико Тедеско.
— Насколько большим было разочарование, когда российские клубы отстранены от еврокубков и «Спартак» лишили возможности сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом»?
— Отстранять «Спартак» было неправильным решением. Когда дело касается спорта, в него не должна вмешиваться политика. Считаю, это было ошибкой. Все команды, которые были в плей-офф, только потеряли от этого. И это была еще одна проблема, которую мне нужно было решать...
Я приехал в «Спартак» в невероятный момент. За полгода прошло много всего. И я очень горд за то, что получилось сделать. Мы буквально взобрались на гору, минуя все проблемы, как, например, дисквалификацию из плей-офф Лиги Европы. Другой проблемой было введение Fan ID. На нас не ходили наши самые крутые болельщики! Наконец, еще одной сложностью стала потеря такого важного игрока, как Айртон. Но судьба вернула мне и нам всем долги победой в Кубке России.
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