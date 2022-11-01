Ваноли о встрече с ветеранами «Спартака»: «Когда ты строишь что-то новое, нельзя забывать то, что происходило раньше»

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал о встрече с ветеранами клуба в Тарасовке.

— Выдающиеся тренеры прошлого — Олег Романцев, Георгий Ярцев — и еще несколько знаменитых ветеранов не так часто бывают в Тарасовке, а именно тогда у них состоялась встреча с нынешними спартаковцами. Тоже ваша идея?

— Да, — ответил Ваноли. — Прекрасно слушать, что и как они говорят. Хотел тем самым показать футболистам, что значит история «Спартака». Ребятам нужно было пропустить через себя те моменты, о которых им говорили. Когда ты строишь что-то новое, нельзя забывать то, что происходило раньше. Эту мысль пытался довести до команды во что бы то ни стало.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России.