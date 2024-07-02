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Дркушич — о своем будущем: «У меня договор с «Сочи», что меня продадут»

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Защитник сборной Словении и «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.

В понедельник, 1 июля, словенцы уступили сборной Португалии в серии пенальти (0:0, 0-3) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Команда Матьяжа Кека завершила выступления на турнире.

«Если честно, не знаю. Чемпионат Европы закончился, у меня договор с руководством «Сочи» и агентом, что обсудим сейчас все возможности. И у меня договор с клубом, что меня продают. Мы обсуждали это и перед чемпионатом Европы — если будет хорошее предложение, то меня отпустят», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 млн евро.

В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Евро-2024
Сборная Словении по футболу
Ваня Дркушич
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