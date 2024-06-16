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Сегодня, 11:26

Ваня Дркушич признался, что плакал после вылета «Сочи» из РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич рассказал об атмосфере в раздевалке после вылета команды из РПЛ.

— В раздевалке все сидели грустные. Меня переполняли эмоции, я плакал. Мне очень нравилось играть в «Сочи». Мне нравилось работать с парнями. И это все было очень жестко как для меня, так и для одноклубников. Но мы никуда не ходили, нет. Все понимали, что вылетели, но помнили, что осталась еще одна игра. Поехали домой спать.

— Дома грустили, смотрели трогательные фильмы типа «Хатико»? Или просто легли спать?

— Хотелось просто забыть все. Очень сложные эмоции. Голова реально горела от всего, что случилось. В такие моменты невероятно сложно уснуть. Не знаю, как другие футболисты справляются с такими ситуациями, но я просто пытался заснуть дома, — цитирует Дркушич «РБ Спорт».

«Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял 16-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanya-drkushich-ya-plakal-posle-vy-leta-sochi-iz-rpl/
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