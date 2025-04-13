Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 апреля, 20:33

Дркушич — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: «Показали, что мы — лучшая команда в России»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич подвел итоги матча против «Краснодара» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

— «Зенит» всегда должен быть чемпионом, — сказал Дркушич. — Правда, что мы в последней игре, может быть, не сыграли так, как мы можем, но сегодня мы показали, что мы — лучшая команда в России. Очень хорошо сыграли весь матч, так что очень довольны, эмоции прекрасны. Не могу сказать за «Краснодар», но я знаю, что в нашей команде, в «Зените», очень много футболистов, которые уже несколько раз выиграли чемпионат России. Может быть, это помогло нам сегодня. Так что, повторяю, очень-очень важная победа.

— Было ли тяжело выходить на замену в таком матче?

— Не было, потому что мы — футболисты, которые всегда готовы сыграть. Тренировались очень хорошо эту неделю.

— Как игра смотрелась со скамейки?

— «Зенит» был сильнее сегодня. Мы знали, что это важная игра для нас, и для соперника. В первые 15 минут мы вступили в игру чуть неуверенно, но после гола «Краснодара» была одна команда на поле — это «Зенит». Очень важная победа. Может ли «Краснодар» еще потерять очки? Конечно, но мы не смотрим на соперников. У нас еще шесть матчей до конца, надо выиграть каждый. Потом посмотрим, что будет к последнему туру.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.

1
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Ваня Дркушич
Читайте также
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Кирш — о пенальти Медины в матче со «Спартаком»: «Был уверен, что он не забьет»
Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?
ЭСК не показала правильно фол Черникова на зенитовце. Почему так сделан видеоклип?
РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»
Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова
Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя