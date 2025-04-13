Дркушич — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: «Показали, что мы — лучшая команда в России»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич подвел итоги матча против «Краснодара» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

— «Зенит» всегда должен быть чемпионом, — сказал Дркушич. — Правда, что мы в последней игре, может быть, не сыграли так, как мы можем, но сегодня мы показали, что мы — лучшая команда в России. Очень хорошо сыграли весь матч, так что очень довольны, эмоции прекрасны. Не могу сказать за «Краснодар», но я знаю, что в нашей команде, в «Зените», очень много футболистов, которые уже несколько раз выиграли чемпионат России. Может быть, это помогло нам сегодня. Так что, повторяю, очень-очень важная победа.

— Было ли тяжело выходить на замену в таком матче?

— Не было, потому что мы — футболисты, которые всегда готовы сыграть. Тренировались очень хорошо эту неделю.

— Как игра смотрелась со скамейки?

— «Зенит» был сильнее сегодня. Мы знали, что это важная игра для нас, и для соперника. В первые 15 минут мы вступили в игру чуть неуверенно, но после гола «Краснодара» была одна команда на поле — это «Зенит». Очень важная победа. Может ли «Краснодар» еще потерять очки? Конечно, но мы не смотрим на соперников. У нас еще шесть матчей до конца, надо выиграть каждый. Потом посмотрим, что будет к последнему туру.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.