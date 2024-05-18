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18 мая, 23:10

ВАР в заключительном туре РПЛ не будет только на матче «Рубина» с «Сочи»

Алина Савинова
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, на каком матче заключительного тура РПЛ не будут задействованы ВАР.

Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 25 мая и начнутся в 16.30 по московскому времени.

«Мы можем обеспечить одновременную работу ВАР на пяти матчах с помощью ВАР-центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему ВАР в семи матчах решающего тура. Мы всегда исходим из турнирного значения матчей. Поэтому игра «Рубин» — «Сочи» пройдет без системы ВАР», — приводит ТАСС слова Каманцева.

Однако он отметил, что не на всех играх будут работать офсайдные линии.

На данный момент в чемпионате России лидирует «Динамо» с 56 очками за 29 матчей. Вторым идет «Краснодар», у которого 53 балла после 29 туров. «Зенит» располагается на третьей позиции (51 очко за 28 игр).

Главные материалы, новости, анонсы и обзоры матчей последнего, 30-го тура премьер-лиги сезона-2023/2024.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Павел Каманцев
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