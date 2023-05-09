Минасян: «По меркам России Семак — топ, но уровень проверяется на международной арене»

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался об уровне наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Стать чемпионом России — это одно, но уровень тренера проверяется на международной арене. На внутренней арене Семак все доказал. Я смотрел некоторые матчи «Зенита» — они действительно выглядят хорошо, у них серьезная организация игры, есть сильные индивидуалисты. Но если ты хочешь признания, надо показать что-то в еврокубках. По меркам России Семак — топ-тренер», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» (3:2).