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Сегодня, 13:29

Минасян: «По меркам России Семак — топ, но уровень проверяется на международной арене»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался об уровне наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Стать чемпионом России — это одно, но уровень тренера проверяется на международной арене. На внутренней арене Семак все доказал. Я смотрел некоторые матчи «Зенита» — они действительно выглядят хорошо, у них серьезная организация игры, есть сильные индивидуалисты. Но если ты хочешь признания, надо показать что-то в еврокубках. По меркам России Семак — топ-тренер», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» (3:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vardan-minasyan-po-merkam-rossii-semak-top-no-uroven-proveryaetsya-na-mezhdunarodnoj-arene/
Вардан Минасян
Сергей Семак
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РПЛ
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