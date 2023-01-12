Варела подписал контракт с «Фламенго» до декабря 2025 года

Защитник «Динамо» Гильермо Варела заключил контракт с «Фламенго». Соглашение рассчитано до зимы 2025 года, сообщает сайт бразильского клуба.

После того, как истечет срок аренды, в силу вступит полноценное соглашение. Контракт защитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года.

24 июля 2022 года стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение московского клуба.

31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо».

За «Динамо» Варела выступал с 2020 года, за московский клуб он провел 42 матча.

Защитник выходил на поле в составе «Фламенго» всего шесть раз, но этого хватило, чтобы получить вызов в сборную Уругвая на чемпионат мира в Катар.