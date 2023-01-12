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Сегодня, 17:25

Варела подписал контракт с «Фламенго» до декабря 2025 года

Иван Шитик
Корреспондент
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Динамо» Гильермо Варела заключил контракт с «Фламенго». Соглашение рассчитано до зимы 2025 года, сообщает сайт бразильского клуба.

После того, как истечет срок аренды, в силу вступит полноценное соглашение. Контракт защитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года.

24 июля 2022 года стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение московского клуба.

31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо».

За «Динамо» Варела выступал с 2020 года, за московский клуб он провел 42 матча.

Защитник выходил на поле в составе «Фламенго» всего шесть раз, но этого хватило, чтобы получить вызов в сборную Уругвая на чемпионат мира в Катар.

Гильермо Варела
ФК Динамо (Москва)
ФК Фламенго
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