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Сегодня, 07:03

Варфоломеев считает, что «Динамо» станет чемпионом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Сергей Варфоломеев прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«Они [«Зенит»] просто обязаны выигрывать два матча в чемпионате – у «Ахмата» и у «Ростова». Но я думаю, что «Динамо», раз ему так везет в последних матчах, все-таки будет чемпионом. Они выкарабкались в играх с «Сочи» и «Балтикой» на последних минутах, забили какие-то невероятные голы, которые невозможно повторить. Так может везти только сильнейшим. Дело «Зенита», впрочем, – стараться обыграть «Ахмат», «Ростов» и ждать своей судьбы», - цитирует Варфоломеева «РБ Спорт».

За два тура до конца чемпионата «Динамо» (53 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит», занимающий второе место, на два очка. Третьим идет «Краснодар» (50).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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