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Сегодня, 18:13

Васильев объяснил оскорбительные кричалки фанатов «Факела» про «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и болельщик «Зенита» Дмитрий Васильев отреагировал на оскорбительные кричалки болельщиков «Факела» про клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей за кричалку болельщиков на матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Фанаты воронежцев скандировали: «Зенит – позор российского футбола».

«В «Зенит» вложено большое количество денег, у него есть неоспоримое преимущество перед остальными, но футбола-то звездного нет. Наверное, это болельщики «Факела» и имели ввиду.

Также есть зависть, конечно. Это вообще неотъемлемая часть любого общества. Раньше «Спартаку» завидовали, когда они все выигрывали, но и ненавидели. Сейчас такую роль исполняет «Зенит». Так будет всегда. Если бы «Зенит» сейчас побеждал красиво, то никто в жизни бы не высказывал такой лозунг», – приводит слова Васильева Legalbet.

После 27 туров «Зенит» (51 очко) лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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