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Сегодня, 20:04

Васильев заявил, что самый популярный вид спорта в России — футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что самый популярный вид спорта в России — футбол.

«Самый популярный вид спорта в России? Конечно, Дмитрий Губерниев делает правильно, что топит за биатлон. И я стараюсь в Питере развивать его по мере возможностей. Я с Дмитрием солидарен. Но самый популярный во всем мире и в нашей стране — футбол. По рейтингам его обойти не удавалось и думаю, ближайшие десятилетия это не удастся. Потому что футболом может заниматься абсолютно каждый человек. Это самый легкий и доступный вид спорта», — приводит слова Васильева Sport24.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлон самым популярным видом спорта в России.

После 18 туров чемпионата России по футболу-2023/24 «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).

Источник: https://sport24.ru/football/news-609560-dmitriy-vasilyev-solidaren-s-guberniyevym-no-samyy-populyarnyy-vo-vsem-mire-i-v-nashey-strane-futbol
Биатлон
Футбол
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