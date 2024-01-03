Васильев заявил, что самый популярный вид спорта в России — футбол

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что самый популярный вид спорта в России — футбол.

«Самый популярный вид спорта в России? Конечно, Дмитрий Губерниев делает правильно, что топит за биатлон. И я стараюсь в Питере развивать его по мере возможностей. Я с Дмитрием солидарен. Но самый популярный во всем мире и в нашей стране — футбол. По рейтингам его обойти не удавалось и думаю, ближайшие десятилетия это не удастся. Потому что футболом может заниматься абсолютно каждый человек. Это самый легкий и доступный вид спорта», — приводит слова Васильева Sport24.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлон самым популярным видом спорта в России.

После 18 туров чемпионата России по футболу-2023/24 «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).