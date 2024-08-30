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Сегодня, 17:35

Президент «Оренбурга» Еремякин об отстранении Андреева: «Подумаем и примем решение о дальнейших действиях»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Васили Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение комитета по этике РФС отстранить спортивного директора Дмитрия Андреева от футбольной деятельности на три года, два из них — условно.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Соберемся, подумаем, все оценим и примем решение о дальнейших действиях клуба по итогам сегодняшнего решения комитета по этике», — сказал Еремякин «СЭ».

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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