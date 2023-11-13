Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны ради роста

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам и другим спортсменам для развития уезжать за границу.

«Нужно говорить футболистам правду, — сказал Березуцкий на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо сто процентов уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то тогда можно оставаться».

В сентябре резонанс вызвали слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал российских футболистов уезжать из РПЛ.

«Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые могут выступать хоть где-то, должны выступать. И не важно за какую страну, не важно под каким флагом. Он потратил на это 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть», — заявил Березуцкий.

41-летний россиянин является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Березуцкий почти всю профессиональную карьеру провел в ЦСКА. После завершения игровой карьеры он работал тренером в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

Также Березуцкий рассказал, что переехал из России в Испанию на постоянное место жительства.