Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 ноября, 23:47

Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны ради роста

Алина Савинова
Василий Березуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам и другим спортсменам для развития уезжать за границу.

«Нужно говорить футболистам правду, — сказал Березуцкий на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо сто процентов уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то тогда можно оставаться».

В сентябре резонанс вызвали слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал российских футболистов уезжать из РПЛ.

«Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые могут выступать хоть где-то, должны выступать. И не важно за какую страну, не важно под каким флагом. Он потратил на это 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть», — заявил Березуцкий.

41-летний россиянин является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Березуцкий почти всю профессиональную карьеру провел в ЦСКА. После завершения игровой карьеры он работал тренером в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

Также Березуцкий рассказал, что переехал из России в Испанию на постоянное место жительства.

Василий Березуцкий
Футбол
97
11
Читайте также
Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры
ФФККР поддержала Валиеву после этапа Гран-при России в Казани
Рогов предложил вьетнамский сценарий завершения конфликта на Украине
Глава МОК разъяснил идею приостановки членства ОКР в организации
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин считает, что «Спартак» не будет участвовать в чемпионской гонке

Агент: «Тюкавин не собирался уходить из «Динамо» лишь бы куда. Нам постоянно поступают различные предложения»