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Сегодня, 08:13

Василий Березуцкий рассказал, что хочет купить футбольный клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий признался, что хочет купить футбольный клуб.

«Не мечта это, но цель. Да, это интересная тема. В кооперации с какими-то партнерами я думаю это возможно. Где купить? Где-нибудь.Можно начинать с чего угодно, по крайней мере, попробовать. Это надо будет все грамотно обдумать и это делать. Будем двигаться в этом направлении», — сказал Березуцкий на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Ранее Василий Березуцкий рассказал, что переехал из России в Испанию. Он также отметил, что на данный момент карьеру тренера в России не рассматривает.

В этом интервью экс-игрок сборной России призвал российских спортсменов уезжать из страны ради роста, ради возможности выступать на международных турнирах.

41-летний Василий Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 года. С клубом он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладатель Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА-2004/05.

В 2018 году Березуцкий объявил о завершении карьеры футболиста и после этого работал тренером в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

Василий Березуцкий
Футбол
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