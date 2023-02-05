Президент «Оренбурга» Еремякин: «Сборы в России? Юг не сможет обеспечить всех»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин не считает, что проводить сборы на юге России возможно.

«Где в России проводить сборы? Наша вторая команда была на сборе в Крыму. Я видел фотографии — какая-то промерзлая желтая трава на поле. Я вот думаю, насколько наша инфраструктура, которая есть, может обеспечить всех какими-то более или менее сносными условиями. Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

На данный момент клубы РПЛ и Первой лиги проводят сборы в Турции и ОАЭ.