Президент «Оренбурга» Еремякин: «Сборы в России? Юг не сможет обеспечить всех»

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин не считает, что проводить сборы на юге России возможно.
«Где в России проводить сборы? Наша вторая команда была на сборе в Крыму. Я видел фотографии — какая-то промерзлая желтая трава на поле. Я вот думаю, насколько наша инфраструктура, которая есть, может обеспечить всех какими-то более или менее сносными условиями. Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».
На данный момент клубы РПЛ и Первой лиги проводят сборы в Турции и ОАЭ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования