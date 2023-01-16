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Сегодня, 11:04

Президент «Оренбурга»: «На прошлой неделе выставили счет за Сычевого. Деньги пока что не пришли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что «Крылья Советов» все еще не расплатились за трансфер нападающего Владимира Сычевого.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

«Деньги за Сычевого пока не пришли. Еще до Нового года договаривались, что оплата должна поступить до 25 января. На прошлой неделе мы выставили счет», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за «Оренбург» в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-na-proshloj-nedele-vy-stavili-schet-za-sy-chevogo-den-gi-poka-ne-prishli/
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