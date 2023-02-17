Василий Казарцев рассказал, как относится к тому, что стал автором мема «проверим-проверим»

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал, как относится к тому, что невольно стал автором мема «проверим-проверим».

«По поводу той игры уже столько всего писано-переписано, что я уже запутался, где флешбеки, а где — нет. Моя фраза «проверим-проверим» мелькает до сих пор, стала настоящим мемом. Меня сын тут недавно спросил: «Слушай, а ты когда сказал эту фразу? 2,5 года назад? Да ладно! Этот мем уже настолько старый?!» В комментариях тоже постоянно пишут эту фразу. Да чего далеко ходить — на ютубе РФС есть рубрика с таким названием. Для меня просто удивительно, что эта фраза пользуется такой популярностью. Любой судья говорит эту фразу в каждом матче. Но в силу обстоятельств мем создал именно я», — приводит слова Казарцева Sport24.

Арбитр произнес эту фразу в матче «Сочи» — «Спартак» в 2020 году во время проверки VAR.