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Сегодня, 20:24

Василий Казарцев рассказал, как относится к тому, что стал автором мема «проверим-проверим»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский арбитр Василий Казарцев рассказал, как относится к тому, что невольно стал автором мема «проверим-проверим».

«По поводу той игры уже столько всего писано-переписано, что я уже запутался, где флешбеки, а где — нет. Моя фраза «проверим-проверим» мелькает до сих пор, стала настоящим мемом. Меня сын тут недавно спросил: «Слушай, а ты когда сказал эту фразу? 2,5 года назад? Да ладно! Этот мем уже настолько старый?!» В комментариях тоже постоянно пишут эту фразу. Да чего далеко ходить — на ютубе РФС есть рубрика с таким названием. Для меня просто удивительно, что эта фраза пользуется такой популярностью. Любой судья говорит эту фразу в каждом матче. Но в силу обстоятельств мем создал именно я», — приводит слова Казарцева Sport24.

Арбитр произнес эту фразу в матче «Сочи» — «Спартак» в 2020 году во время проверки VAR.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-kazartsev-pro-svoye-znamenitoye-proverim-proverim-nado-oformit-avtorskoye-pravo-na-etu-frazu
Футбол
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
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