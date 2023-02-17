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Казарцев — о Медиалиге: «Судить там я бы смог, но смысл?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Арбитр РПЛ Василий Казарцев рассказал, смог ли бы он работать в Медийной футбольной лиге.

«Судить, может, я бы там и смог, но какой в этом смысл? В Медиалиге все заточено на то, чтобы тебя поливали и оскорбляли со всех сторон, а ты это глотал. Судья там часть шоу, в общении с ним команды могут позволить себе много лишнего. Но есть коллеги, которые идеально разруливают конфликты. Если судья достойно прошел школу Медиалиги, можно сразу начинать судить профессионалов. Если меня пригласят, посмотрим», — приводит слова Казарцева Sport24.

43-летний российский арбитр работает на матчах РПЛ с 2012 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-kazartsev-o-medialige-sudit-tam-yaby-smog-no-smysl-tam-vse-zatocheno-na-to-chtoby-tebya-oskorblyali-a-ty-glotal
Футбол
РПЛ
Василий Казарцев
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