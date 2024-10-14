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Сегодня, 14:25

Баста: «Пьянич — это топ-усиление для ЦСКА»

Алина Савинова
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Рэпер, президент «СКА-Ростов» и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) поделился мнением о трансфере боснийского хавбека Миралема Пьянича в армейский клуб.

«Я рад, что Пьянич перешел в ЦСКА. Любое такое усиление для армейцев — это большой праздник для болельщиков. Пьянич же — это топ-усиление для ЦСКА», — цитирует Вакуленко Legalbet.

В сентябре ЦСКА подписал однолетнее соглашение с 34-летним боснийцем с возможностью продления еще на сезон. Пьянич успел провести за московскую команду 2 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Василий Вакуленко (Баста)

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