Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище

Телекомментатора и журналиста Василия Уткина похоронили в субботу на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковной Балашихе, сообщает ТАСС.
Сегодня, 23 марта, в Центральной клинической больнице при президенте России состоялась церемония прощания с Уткиным.
Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет, предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии, у него оторвался тромб.
Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.