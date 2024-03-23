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23 марта, 17:56

Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище

Виктория Кравченко
В пятницу в Москве прошла церемония прощания с Василием Уткиным.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Телекомментатора и журналиста Василия Уткина похоронили в субботу на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковной Балашихе, сообщает ТАСС.

Сегодня, 23 марта, в Центральной клинической больнице при президенте России состоялась церемония прощания с Уткиным.

Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет, предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии, у него оторвался тромб.

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.

Источник: https://tass.ru/sport/20335351
Василий Уткин
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