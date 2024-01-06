Васильков: «Романцев открылся после долгого молчания — советую к нему прислушиваться»

Бывший врач «Спартака» и «Динамо» Юрий Васильков отметил, что Олег Романцев по-прежнему может быть полезен футболу.

«Рад, что Олег появился на футбольном небосклоне. Его умозаключения точны и я бы советовал всем прислушиваться к тому, что говорит Романцев. Он открылся после долгого молчания. У него богатый опыт. Этот человек живет футболом», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

В декабре 2023 года Романцев стал советником «Пари НН». Также он возглавляет комитет ветеранов в «Спартаке». 4 января ему исполнилось 70 лет.

Романцев является восьмикратным чемпионом России и чемпионом СССР в качестве тренера.