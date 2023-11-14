Вайсс отреагировал на информацию о возможном назначении в «Сочи»

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс ответил на вопрос о его возможном назначении в «Сочи». Ранее об этом в YouTube-программе «Коммент.Live» сообщил комментатор Константин Генич.

«Меня могут пригласить на должность главного тренера «Сочи»? На данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Сейчас я работаю в «Словане» и пока сконцентрирован на работе в словацком клубе», — приводит Metaratings.ru слова Вайсса.

С 2023 года «Сочи» возглавляет Александр Точилин. Команда под его руководством с 10 очками занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ.

59-летний Вайсс является главным тренером «Слована» с 2021 года. В 2022-м братиславский клуб стал чемпионом Словакии.