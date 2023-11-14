Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:01

Вайсс отреагировал на информацию о возможном назначении в «Сочи»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс ответил на вопрос о его возможном назначении в «Сочи». Ранее об этом в YouTube-программе «Коммент.Live» сообщил комментатор Константин Генич.

«Меня могут пригласить на должность главного тренера «Сочи»? На данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Сейчас я работаю в «Словане» и пока сконцентрирован на работе в словацком клубе», — приводит Metaratings.ru слова Вайсса.

С 2023 года «Сочи» возглавляет Александр Точилин. Команда под его руководством с 10 очками занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ.

59-летний Вайсс является главным тренером «Слована» с 2021 года. В 2022-м братиславский клуб стал чемпионом Словакии.

Источник: https://metaratings.ru/news/vaiss-otreagiroval-na-slukhi-o-vozmozhnom-naznachenii-v-sochi-305567/
Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
1
0
Читайте также
Медведев мечтает после завершения карьеры теннисиста стать гонщиком-любителем
Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Игнатьев: «Краснодар» не подарит «Зениту» титул, будет биться в каждом матче»
Непомнящий назвал драку Дзюбы с Пиняевым проявлением неравнодушия
Кириченко: «Тройка лучших тренеров — Семак, Ташуев, Ивич»
Бушманов считает, что «Спартак» занимает не свое место в РПЛ
Гладилин: «Абаскаль не справляется в «Спартаке», при нем не прогрессируют футболисты»
Дьяков считает Файзуллаева открытием первой части сезона РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Медведев о сроках восстановления Кассьерры: «Врачебная тайна»

Чанов о словах Березуцкого: «Это не значит, что нужно уезжать на первенство Судана»