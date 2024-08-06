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Сегодня, 14:23

Веденеев: «Алип предпочитает сидеть на лавке в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мыслями об игровом времени в петербургском клубе казахстанского защитника Нуралы Алипа.

«Что касается Алипа, то все просто. В «Зените» высокая конкуренция. Надо быть всегда в хорошей спортивной форме, чтобы на тебя обращали внимание. Схема попадания в состав не меняется десятилетиями. Алипу надо ждать, когда начнет ошибаться Нино. Но сегодня соперники не могут дойти до зенитовских ворот, и нагрузка на Нино очень небольшая. Многие зенитовские игроки по этим причинам ушли в аренду в другие клубы. Алип предпочитает сидеть на лавке. Интервью он практически не дает, поэтому мотивы его действий неизвестны», — цитирует Веденеева Legalbet.kz.

Ранее «СЭ» стало известно, что Алип выбыл из строя на две-три недели. 24-летний защитник получил травму ноги на одной из тренировок в клубе после состоявшегося во вторник, 30 июля, матча 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Факелом» (3:0).

Источник: Legalbet
Нуралы Алип
Футбол
ФК Зенит
Сергей Веденеев
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