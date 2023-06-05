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РПЛ

Сегодня, 22:07

Веденеев назвал третье место «Спартака» в минувшем сезоне РПЛ хорошим результатом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от финального тура РПЛ, в котором определились обладатели серебряных и бронзовых медалей, которыми стали ЦСКА и «Спартак» соответственно.

«Закономерно, что «Ростов» так крупно проиграл в решающем матче ЦСКА. Они в какой-то момент шли вторыми, потом стали медленно спускаться. И это признак того, что в такой футбол долго играть непросто, и мотивировать себя все время на отбор мяча — очень тяжело. А ЦСКА как раз весь сезон прибавлял в атакующей игре, связи наигрывали. «Ростов» же эту атакующую игру и не искал. Тренерский штаб для себя решил, что игроки у них среднего уровня, и они будут биться только за результат. Закономерно то, что «Спартак» во многих решающих матчах терял очки — у них много зависит от двоих игроков, Промеса и Джикии. И когда они оба выпали из-за травм, спартаковцы продолжали играть в атакующий, эмоциональный футбол. А исполнителей, чтобы цементировать оборону и реализовывать моменты, не было. У «Зенита» есть Малком, но за ним — еще целая бригада тех, кто может забивать и отдавать. У «Спартака» такой бригады не существует. Да и вратари красно-белых очень часто ошибки допускают: а нелепые эти ошибки — отражение всего, что было в сезоне. Так что третье место для «Спартака» — это очень хорошо», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 54 очка в 30 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-tret-e-mesto-dlya-spartaka-e-to-ochen-horosho/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Веденеев
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