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Сегодня, 22:06

Веденеев не считает «Ростов» конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Зенита», чемпион СССР в составе команды Сергей Веденеев оценил шансы «Ростова» в борьбе с петербуржцами за золотые медали.

«Победой над «Уралом» «Зенит», можно сказать, компенсировал последние неудачи в виде поражений от «Динамо» и ЦСКА. Хотя в тех матчах игра была не намного хуже — просто не было Клаудиньо, а также не могли реализовать моменты. Потому что точно такие же удары, которые удались Сергееву в субботнем матче, наносил и Кассьерра. Но один раз попал в штангу, в другой раз — пробил мимо ворот. А защита и средняя линия как играли, так и продолжают играть. Сейчас оставшиеся матчи надо спокойно играть и получать удовольствие от футбола — такой отрыв нереально компенсировать. «Ростов» хоть и выиграл у «Торпедо» и сохранил отрыв, но это — «калиф на час». В предстоящих матчах с теми же московскими командами ростовчане наверняка потеряют очки. Так что «Ростов», конечно, не конкурент «Зениту» в борьбе за «золото», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

После 21 тура в чемпионате России с 51 очком лидирует «Зенит», опережающий «Ростов» на семь баллов. Замыкает тройку лучших команд «Спартак» с 41 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-rostov-e-to-kalif-na-chas-oni-ne-konkurenty-zenitu-v-bor-be-za-zoloto/
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