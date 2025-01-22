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Сегодня, 15:50

Веденеев не уверен, что Луис Энрике сможет дать «Зениту» нужный объем работы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о трансфере полузащитника Луиса Энрике в петербургский клуб.

«Видел ролик с его голами. Отдельные элементы ни о чем не говорят. Они могут даже ввести в заблуждение. Привычная у него позиция для крайнего флангового игрока — он смещается в середину и бьет в дальний угол, но на него будет выпадать большой объем работы. Помимо того, что он должен забивать, он ещёе и в обороне должен проделывать большой объем работы, а этот объем мы не знаем. Поэтому надо смотреть уже в игре», — сказал Веденеев Vprognoze.ru.

«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике из «Ботафого» 20 января. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила от 32 до 35 млн евро.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
Сергей Веденеев
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