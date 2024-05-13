Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:35

Веденеев: «То ли фарт у Кассьерры закончился, то ли просто был какой-то всплеск в первом круге»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры в последних матчах.

27-летний колумбиец не забивает за петербургский клуб с середины апреля.

«Сейчас сложно сказать, то ли фарт у Кассьерры закончился, то ли это просто был какой-то всплеск в первом круге. Потому что мы же знаем, что он бежит не настолько быстро, чтобы говорить о том, что он там спринтер, у нас Мостовой быстрее бежит. И не настолько он высок как тот же Дзюба, чтобы при игре головой перепрыгивать. И не настолько он мощный, тяжелый, крепкий такой, чтобы толкаться. Мы не видим, что он толкается, продавливает... И поэтому было удивительно, что он так много мячей забил. Не исключено, что это была «везуха» вот такая», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Кассьерра отыграл 34 матча за «Зенит» во всех турнирах, отличившись 19 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Веденеев
1
0
Читайте также
Американцы сравнили китайский допинг с «делом Ефимовой»
Три лидера РПЛ поменялись местами в турнирной таблице перед финишем
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
8 очков от игроков КХЛ, подвиги «дедушки» и напоминание про запрещенный флаг РФ. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 12 мая
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до семи
В офисе генсека ООН прокомментировали атаку на жилой дом в Белгороде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Нагорных о Галактионове: «Доказывает, что он высококлассный специалист. Никто не становился сразу Бесковым, Семиным»

Нагорных о победе над «Оренбургом»: «Команда развивается — это самое главное»