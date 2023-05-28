Веденеев: «Тренерский штаб «Зенита» ждет от резервистов больше, чем они могут показать»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых против «Сочи» в рамках 29-го тура РПЛ (1:1).

«Матч с «Сочи» относится к тем играм, от которых мы чего ждем, то и получается. Конечно, были шансы забить еще, но в том и дело, что у игроков более высокого уровня, которые вчера не играли, реализация выше. А всех «забивных» и отдающих на поле не было. Думаю, тренерский штаб продолжает от всех резервистов чего-то ждать. И мне кажется, что ждут от них больше, чем они могут показать. Но все играли на своем уровне, хотя если в атаке и средней линии была напряженная борьба и противоборство с соперниками, то в обороне «Зенит» в этом составе много позволяет сопернику. Поэтому в матчах с не самыми сильными оппонентами и возникает такое напряжения и голы», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Игроки «Зенита» Малком, Вендел и Клаудиньо пропустили матч с «Сочи». Легионеры приняли решение уехать в отпуск до окончания чемпионата.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга с 67 очками занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.