Веденеев ожидал лучшей игры от «Зенита» в матче с «Фенербахче»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил игру петербургского клуба в матче с «Фенербахче» в рамках третьего тура Кубка PARI Премьер и подвел итоги турнира для подопечных Сергея Семака.

«Честно говоря, ожидал лучшего футбола в матче с «Фенербахче», чем он получился. С другой стороны, Клаудинью травму получил и ушел с поля, в итоге зенитовцы занимались весь матч тем, что пытались наладить какие-то связи. Игра упростилась, было много потерь, от этого атаки быстро заканчивались. Приходилось больше трудиться в обороне. Правда, у «Фенербахче» в атаке тоже не сильно получалось, хотя они мячом владели больше. Но у них и состав ровнее. А «Зенит» опять не забивал с трех метров... Но дело даже не в результате. Судя по составу, это был обычный тренировочный матч, и это оправдание тому, что происходило. На сборах все игры должны быть такие: кто-то не в форме, кто-то не на своей позиции, кого-то вообще на поле нет. Потому что мы привыкли, что у «Зенита» есть определенный почерк, рисунок игровой. И когда выпадает один-два игрока, смотреть уже не так интересно, футбол становится примитивным. А когда пятерых человек из «основы» нет, что тут говорить. По новичкам пока ничего не понятно, но, скорее всего, «Зенит» начнет сезон в том составе, который есть. Без Вендела? Посмотрим, еще не исключено, что оба вернутся — и Кузяев, и Вендел. Дурака поваляют и опять окажутся здесь», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на Кубке PARI Премьер. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).