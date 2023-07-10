Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:17

Веденеев ожидал лучшей игры от «Зенита» в матче с «Фенербахче»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил игру петербургского клуба в матче с «Фенербахче» в рамках третьего тура Кубка PARI Премьер и подвел итоги турнира для подопечных Сергея Семака.

«Честно говоря, ожидал лучшего футбола в матче с «Фенербахче», чем он получился. С другой стороны, Клаудинью травму получил и ушел с поля, в итоге зенитовцы занимались весь матч тем, что пытались наладить какие-то связи. Игра упростилась, было много потерь, от этого атаки быстро заканчивались. Приходилось больше трудиться в обороне. Правда, у «Фенербахче» в атаке тоже не сильно получалось, хотя они мячом владели больше. Но у них и состав ровнее. А «Зенит» опять не забивал с трех метров... Но дело даже не в результате. Судя по составу, это был обычный тренировочный матч, и это оправдание тому, что происходило. На сборах все игры должны быть такие: кто-то не в форме, кто-то не на своей позиции, кого-то вообще на поле нет. Потому что мы привыкли, что у «Зенита» есть определенный почерк, рисунок игровой. И когда выпадает один-два игрока, смотреть уже не так интересно, футбол становится примитивным. А когда пятерых человек из «основы» нет, что тут говорить. По новичкам пока ничего не понятно, но, скорее всего, «Зенит» начнет сезон в том составе, который есть. Без Вендела? Посмотрим, еще не исключено, что оба вернутся — и Кузяев, и Вендел. Дурака поваляют и опять окажутся здесь», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на Кубке PARI Премьер. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-ne-isklyucheno-chto-kuzyaev-i-vendel-povalyayut-duraka-i-vernutsya/
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Сергей Веденеев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года
17 тысяч на товарищеском матче «Динамо» — ЦСКА. Наши клубы научились делать шоу
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Эрдоган назвал новое условие для одобрения заявки Швеции в НАТО
Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину свыше 11 тыс. иностранных наемников
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит»: «Предложений по Малкому в клуб не поступало»

Ерохин оценил товарищеский матч «Зенита» с петербургским «Дианмо»