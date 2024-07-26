Веденеев: «У «Рубина» получается контригра, у них есть Даку»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча петербуржцев против «Рубина».

— Я думаю, что все команды играют против «Зенита» в закрытый футбол — кто-то больше, кто-то меньше, опасаясь средней линии соперника. И у большинства команд состав такой, что про атаку никто всерьез думать не может. У «Рубина» же хорошо получается контригра, у них отличный нападающий Даку, который цепляется за длинные передачи. Они тот же Нижний в первом туре обыграли именно на контратаках. И я думаю, что с учетом жаркой погоды много голов в этой игре забито не будет. В таких условиях никакие тренерские установки обычно роли не играют, — сказал Веденеев.

Встреча «Рубин» — «Зенит» состоится в субботу, 27 июля, в Казани и начнется в 18:30 мск.