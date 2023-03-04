Веденеев: «В матче «Зенита» с «Пари НН» будет крупный счет»

Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Пари НН» в 18-м туре чемпионата России.

— Судя по тем матчам, которые «Зенит» провел в межсезонье и в Кубке, очень дисциплинированно в обороне и с хорошим настроем, думаю, во встрече с «Пари НН» будет крупный счет, — цитирует «РБ Спорт» Веденеева. — Нижний, конечно, закроется, но я хочу напомнить еще раз, что в России очень слабые защитники. Не раз говорил о том, что как только из РПЛ начали уезжать иностранцы, вдруг у нас появляется Писарский с большим количеством мячей, Нобоа становится лучшим бомбардиром почти в 40 лет, Соболев забивает, Малком... И так далее, можно еще примеры приводить. Это проблема всех команд. Кстати, как и «Зенита». Сейчас редко можно увидеть команды, которые грамотно и самоотверженно обороняются, как, например, «Локо» при Семине в былые годы. Или команды Бердыева, который всегда строил игру от обороны. А современные молодые тренеры вообще не заморачиваются. Они уже даже не тренеры, а менеджеры, они не будут с кровью в глазах на бровке гнать своих футболистов. А сами молодые игроки, которые заменили иностранцев, не знают, что делать. Играют с грубыми ошибками. А у «Зенита» очень сильная полузащита, которая «разрывает» любую оборону.

— Состав «Пари НН» в межсезонье пополнил Денис Глушаков. Может быть, от него стоит ждать какой-то самоотверженности в завтрашнем матче в Петербурге?

— Может быть, в одном матче и можно. Хотя я не думаю, что он один может что-то сделать. К тому же, если вспомнить его последние сезоны даже за «Спартак», от него избавились именно по той причине, что он отказался от своих главных козырей — работоспособности, мобильности. Стал играть в академичный футбол. А уж в случае с предстоящим матчем я вообще не знаю, зачем ему это надо.

Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет в субботу, 4 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.