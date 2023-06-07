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Сегодня, 01:12

Веденеев: «Думаю, «Факел» и «Пари НН» останутся в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей между командами РПЛ и Первой лиги.

«Конечно, у клубов РПЛ команды сильней. Потому что при переходе из Первой лиги в РПЛ происходит очень серьезное комплектование. Игроки из более низкого дивизиона, конечно, будут биться, и одну из двух встреч, может быть, могут даже и выиграть. Но два подряд матча сыграть на хорошем уровне очень непросто. Практически и невозможно в исполнении именно этих команд — «Родины» и «Енисея». Вот те, кому закрыли выход в РПЛ, могли бы побороться. «Алания», кажется, изначально готовилась к выходу — и по составу, и по финансированию.

Думаю, «Факел» и «Пари НН» останутся в РПЛ. «Родина» вообще как чертик из табакерки откуда-то взялась. А «Енисей»... Не думаю, что кому-то захочется туда летать играть», — цитирует «РБ Спорт» Веденеева.

В среду 7 июня, «Родина» и «Енисей» на своих полях примут «Пари НН» и «Факел» соответственно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-te-komu-zakry-li-vy-hod-v-rpl-mogli-by-poborot-sya-a-rodine-i-eniseyu-nevozmozhno-dva-matcha-sy-grat-na-vy-sokom-urovne/
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Сергей Веденеев
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