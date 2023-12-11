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Сегодня, 10:04

Веденеев поделился впечатлениями от борьбы за первое место в турнирной таблице РПЛ перед зимней паузой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от развязки борьбы за первое место в турнирной таблице перед зимней паузой.

«Краснодару» крупно повезло с этим голом в концовке. Они должны были еще в первом тайме пропустить, да и вообще неважно играли. И только когда ЦСКА подустал, «Краснодар» стал играть нормально. Плюс еще Акинфеев в концовке ошибся. Так что повезло, просто свыше пришло. Командная игра у краснодарцев, безусловно, есть, но нельзя сказать, что она лучше, чем у тех же армейцев. «Краснодар» сильнее «Зенита»? Когда они в ноябре играли между собой в Петербурге, это был матч двух абсолютно равных команд. Да они в общем и набрали очков примерно одинаково. Начнется второй этап — все начнут терять очки. «Краснодар» не будет набирать легко, матчи будут такие, как вот этот с ЦСКА, например. И понятно, что разрыва в десять очков между первым и вторым местом, конечно, не будет», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-krasnodaru-krupno-povezlo-no-vtoroe-mesto-zenita-ne-katastrofa/
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