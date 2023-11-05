Веденеев полагает, что «Спартак» проиграет «Локомотиву» из-за своих ошибок в обороне

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мыслями в преддверии встречи между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Фаворита в этой встрече я не вижу, но «Спартак» играет с такими ошибками в обороне, что, скорее всего, проиграет. Вроде бы купили защитника, купили Бонгонда в атаку, все позиции прикрыли. Но Абаскаль так часто меняет состав, что нет сыгранности. Вроде бы хорошее движение, хорошее настроение... Но кроме Промеса и Соболева у них никто особо не забивает. Странная ситуация: вроде бы внешне все хорошо, но отсутствие сыгранности, о которой я уже упомянул, не дает какому-то конкретному игроку прогрессировать в плане атаки. Ну, некому же в «Спартаке» сейчас забивать, даже имя никакое на ум не приходит», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 5 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.