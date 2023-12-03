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Веденеев: «У Семака не хватило терпения дождаться, когда бразильцы что-то соорудят»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мыслями о причинах поражения петербуржцев в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

«К этому поражению «Зенита» привело несколько факторов. Первое — уровень игры бразильцев в таких условиях, конечно, был ниже, чем обычно. Второе — пропустили этот нелепый гол, дали фору. Хотя после этого гола «Зенит» стал играть лучше, могли забивать раньше. И было видно, что класс «Зенита» выше, несмотря на погоду, проходили какие-то комбинации... И тут, как назло, прилетел этот второй гол — редкий по исполнению и по случайности. Так изменить направление полета мяча головой, казалось, невозможно. Я думал, «Зенит» снова пойдет вперед, активизируется. Но тут Семак начал делать замены: видимо, у тренерского штаба не хватило терпения дождаться, когда бразильцы что-то соорудят. А с уходом Клаудиньо «Зенит» словно лишили мозга, а вышли два совершенно неподготовленных игрока. Острота исчезла. А игроки «Локо» почувствовали, что победа у них в руках, и довели до нее», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Игра началась с опозданием на 30 минут из-за сильного снегопада в Москве. После этой встречи «Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 6-й строчке (28 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-u-semaka-ne-hvatilo-terpeniya-dozhdat-sya-kogda-brazil-tsy-chto-to-soorudyat/
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Веденеев
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