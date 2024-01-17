Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:22

Веденеев — словах Орлова про новичка «Зенита»: «Назвал бы фамилию игрока, раз знает»

Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА Сергей Веденеев прокомментировал слова Геннадия Орлова о том, что еще один российский футболист перейдет в «Зенит».

«Не понимаю, зачем Геннадий Сергеевич наводит тень на плетень. Назвал бы фамилию, раз знает. Да и у нас хороших российских футболистов не так много», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Ранее Геннадий Орлов на ютуб-канале «Такой футбол» рассказал, что команда из Санкт-Петербурга готовит трансфер сильного российского футболиста.

Во время текущего трансферного окна сине-бело-голубые пополнили свой состав 4 новыми игроками. К клубу присоединились: защитник Нино, полузащитник Ильзат Ахметов и нападающие Артур и Педро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
1
0
Читайте также
Бутырская объяснила, почему российским тренерам мешали работать на чемпионате Европы по фигурному катанию
Гоночная команда «Махиндра» уволила девушку-бота из-за протестов в соцсетях
В МО РФ сообщили об уничтожении ракет РСЗО RM-70 Vampire и перехвате БПЛА ВСУ
Капитан ВМС США заявил об отсутствии у Украины друзей в Белом доме
Сенат согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США
Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент игрока «Панатинаикоса» Мансини: «Пока интереса из России к Даниэлю нет»

Дзюба — о признании Месси лучшим футболистом года по версии ФИФА: «Беспредел»