Веденеев — о матче «Зенита» с «Краснодаром»: «Чтобы пошла хорошая игра, нужен быстрый гол»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Краснодара» в 10-м туре РПЛ.

Я думаю, что сейчас только середина первого круга, и пока можно не бояться потерять очки и сыграть раскрепощенно. И я надеюсь, что «Зенит» не будет очень осторожно играть в обороне. «Краснодар» — то понятно, у себя на поле будет атаковать, у них сейчас Кордоба набрал форму. Но чтобы игра пошла действительно хорошая, нужно, чтобы какая-то из команды забила быстрый гол. И тогда вторая команда раскроется — и будет футбол похож на футбол, на зрелище, — цитирует Веденеева в «РБ Спорт».

«Зенит» на выезде встретится с «Краснодаром» в субботу, 28 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.