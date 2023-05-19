Веденеев рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Оренбургом»

Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР в составе команды Сергей Веденеев рассказал, какие задачи стоят перед петербуржцами в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Думаю, у тренерского штаба «Зенита» в этом матче задача просто посмотреть на тех, кто мало играл в сезоне. Хотя сколько можно уже смотреть. А у игроков задача — просто получить удовольствие от футбола, потому что немного бывает таких матчей в жизни и карьере, когда можно расслабиться. Но во многом все будет зависеть от того, как кто готовится. Потому что у всех уже свои планы на отпуск, кто-то отвлекается, кто-то наоборот хочет получить удовлетворение от футбола в последних матчах. «Оренбург» турнирных задач тоже не решает, но зрители придут посмотреть на чемпиона, создадут хорошую атмосферу. А результат может качнуться в любую сторону. Хозяева могут забить пару мячей и выиграть...» — сказал Вендеев «РБ Спорт».