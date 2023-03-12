Веденеев рассказал, почему «Зенит» чувствовал себя настолько неуверенно в матче против «Химок»

Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался об игре питерской команды в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

«Когда команда ведет 2:0, бывает, что часть игроков в обороне теряет бдительность. Когда вроде игра уже сделана, соперник не так силен, чтобы упираться... Ну и допустили такие промахи. Общее состояние команды, кстати, как и в прошлой игре, вызывает вопросы — видно, что не все игроки сейчас мотивированы на сто процентов. Нет боевого духа, чтобы нестись вперед, как это было еще совсем недавно, когда «Зенит» имел подавляющее преимущество над всеми. Неслучайно «Химки» больше владели мячом, что вообще очень странно — команда на последнем месте, состав сильно обновился, нет сыгранности, взаимопонимания», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Химки» с 13 баллами расположились на 15-й строчке.