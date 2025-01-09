Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

Веденеев считает, что если вернуть пиво на стадионы, качество футбола будет не так волновать

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился своими мыслями о том, на что в российском футболе надо сделать акцент в наступившем 2025 году.

— В плане ожиданий от наступившего года, надо разделять РПЛ и весь остальной футбол в стране. В элите играет около ста русских игроков, далеко не все они основные, многие «на подхвате». А ведь есть еще Первая лига, Вторая, разные региональные турниры, откуда, по идее, должно идти пополнение наверх, а оно не идет. Но надеюсь, что начнут возрождать массовый футбол, строить площадки и стадионы. Чтобы им было тепло и комфортно смотреть футбол, чтобы не дуло, чтобы дождь не капал, чтобы можно было поесть без очередей, может быть, пива выпить. И тогда качество футбола не будет так сильно волновать, потому что оно снижается. Но люди при хороших условиях попрут на стадионы.

— Как на «Газпром Арене»?

— Да, но только так должно быть везде, даже на маленьких стадионах. Раз мы играем зимой, то пусть людям хотя бы было тепло, — сказал Угаров «РБ Спорт».

Вторая часть сезона РПЛ начнется 28 февраля.

Источник: «РБ Спорт»
1
Футбол
РПЛ
Сергей Веденеев
Читайте также
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
Названы главные спортивные события новогодних праздников
Файзуллин на встрече с Путиным заявил о выделении 4,5 трлн рублей на федпроект
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
Сегодня
Вчера
Неделя