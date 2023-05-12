Веденеев считает, что Кузяев никуда не уйдет из «Зенита»

Экс-защитник «Зенита», чемпион СССР в составе команды 1984 года Сергей Веденеев рассказал, нужно ли полузащитнику петербуржцев Далеру Кузяеву уходить из клуба.

«По-моему, Кузяеву в «Зените» хорошо: он играет, в нем нуждаются. Да и не очень понятно, как в таком возрасте можно уезжать играть куда-то за границу. Да и какие задачи у команд типа «Ференцвароша»? Пока он адаптируется, язык выучит... Зачем это все нужно? Поздно ли ему уже уезжать? Сейчас футболисты долго играют. Но если бы это был какой-то наш клуб, как вот Дзюба перемещался по разным командам, сейчас в «Локо» осел — одно дело. А когда тебе за 30, когда какая-то усталость накопилась, за плечами длинный период, надо быть в каком-то комфортном месте. Чтобы не надо было привыкать к новому коллективу, адаптироваться. Ну, или ехать куда-то, где ты будешь лидером — чтобы вокруг себя объединить команду. В Петербурге к нему хорошо относятся, болельщики любят. А куда-то ехать — а что там будет ждать? Мне кажется, что самому Кузяеву это не надо. Может быть, семья или агент его дергает... Но ни одного фактора в пользу отъезда я не вижу», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 22 матча в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.