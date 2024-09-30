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Сегодня, 10:52

Веденеев считает, что «Зенит» пытается строить немецкую модель игры

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о причине поражения петербуржцев от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ.

«Зенит» проиграл из-за грубой ошибки, грубее просто не бывает — если только по своим воротам пробить. А что касается матча, то слитной игры не было ни у одной из команд. То «Зенит» владел преимуществом, то «Краснодар». Краснодарцы как всегда больше рассчитывал на своих лидеров Кордобу и Сперцяна, а также на поддержку трибун. У «Зенита» же какой-то слитной игры и быть не могло, потому что тренеры сейчас пытаются обновить состав и видоизменить игру», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Экс-футболист полагает, что сине-бело-голубых не устраивает многоходовый розыгрыш в центре поля.

«Им хочется, чтобы мяч быстрее доставлялся вперед и больше находился в штрафной. Для этого и появляются эти высокие игроки впереди, для этого Мантуан выходит на фланг, чтобы было больше проходов и подач. Такая немецко-французская модель. Но до достижения этого стиля еще далеко. Для этого нужен полный комплект сыгранных исполнителей», — добавил он.

После десяти туров «Краснодар» возглавил таблицу чемпионата России. «Быки» опережают «Локомотив» (у команд по 24 очка) благодаря победе в очной встрече. У «Зенита» 23 очка и третья строчка.

 

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Веденеев

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