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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Веденеев: «В «Зените» в этом сезоне прогрессировал только Мостовой»

Камила Абдурахманова
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Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о том, какой должна быть предстоящая трансферная кампания петербуржцев.

«У «Зенита», да и у многих других команд, в этом сезоне ни в одной из линий нельзя назвать ни одного игрока, который бы сохранил свой уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостового можно назвать — в этом году он играл больше и лучше, чем раньше. Все остальные снизили уровень, кто-то вообще перестал попадать в состав. Так что в «Зените» в любую линию пригодится хороший игрок, но при условии, что он уже приедет в хорошей форме и быстро вольется в коллектив», — сказал Веденеев «РБ Спорт».

Зимнее трансферное окно в России откроется 23 января.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Мостовой
ФК Зенит
Сергей Веденеев
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