Веденеев: «В «Зените» в этом сезоне прогрессировал только Мостовой»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о том, какой должна быть предстоящая трансферная кампания петербуржцев.

«У «Зенита», да и у многих других команд, в этом сезоне ни в одной из линий нельзя назвать ни одного игрока, который бы сохранил свой уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостового можно назвать — в этом году он играл больше и лучше, чем раньше. Все остальные снизили уровень, кто-то вообще перестал попадать в состав. Так что в «Зените» в любую линию пригодится хороший игрок, но при условии, что он уже приедет в хорошей форме и быстро вольется в коллектив», — сказал Веденеев «РБ Спорт».

Зимнее трансферное окно в России откроется 23 января.