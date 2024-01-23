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Сегодня, 15:37

Веденеев высказался о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Надо к этой информации, о том, что «Зенит» интересуется Скопинцевым, Тикинизяном и так далее, все-таки относиться больше, как к слухам. Я уже неоднократно говорил, что у нас в РПЛ сейчас не может быть игроков высокого уровня. С натяжкой кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Классные игроки не едут, приходится ограничиваться средними. Какие у него качества, чтобы он играл лучше, чем Сантос? Он лучше в отборе, он играет головой, быстрее бежит? Есть какой-то набор средних качеств, но будет ли он прогрессировать или играть на среднем уровне — никто сказать не может. Поэтому все будет в стадии эксперимента, как уже было с защитником Адамовым или с тем же Коваленко... И много других фамилий. Это удел клуба, которому нужен высокий результат», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, железнодорожники просят за переход 24-летнего защитника от 10 до 12 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-a-kakie-u-tiknizyana-kachestva-chtoby-on-igral-luchshe-chem-santos/
Наяир Тикнизян
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Веденеев
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