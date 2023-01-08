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Сегодня, 17:06

Сергей Веденеев: «Отъезд Ловрена может запустить цепную реакцию»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о возможном усилении команды из Санкт-Петербурга бразильцем Робертом Ренаном.

«Понятно, что из бразильского чемпионата все «сливки» уезжают в совсем другие чемпионаты. А игроков среднего уровня там огромная масса, их очень много. Приехать могут как хорошие игроки типа Малкома или Клаудинью, а может и так получиться, что покупатель рискует стать, мягко говоря, жертвой какой-то аферы», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Также он ответил на вопрос, хватит ли «Зениту» тех игроков, которые выступают за команду на данный момент.

«Хватит, хотя пока еще сложно сказать, что там будет к началу второго круга. Потому что отъезд Ловрена может запустить цепную реакцию. Это же коллектив, в котором все притираются друг к другу. И когда одна «деталь» выпадает, то уровень игры может серьезно снизиться. И руководство «Зенита», наверное, правильно делает, что ищет бразильцев», — добавил специалист.

6 января журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что 19-летний защитник «Коринтианса» и молодежной сборной Бразилии Роберт Ренан подписал контракт с «Зенитом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-ot-ezd-lovrena-mozhet-zapustit-tsepnuyu-reaktsiyu-poe-tomu-v-zenite-pravil-no-ukreplyayut-brazil-skuyu-diasporu/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Веденеев
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