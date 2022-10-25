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Веденеев заявил, что у «Зенита» была полная свобода действий в матче с «Сочи»

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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу петербуржской команды над «Сочи» в 14-м туре РПЛ (7:0).

«Сочи» — не первая команда, которая так играет в нашем чемпионате. Отвыкли бороться, нет настроя тренеров, нет исполнителей... Многие команды пытаются играть в современный футбол в атакующей манере. В результате при потере мяча просто не успевают перестраиваться, обороняются неактивно. И тренеры тут или ничего не могут сделать, или не понимают, в чем проблема. Трудно сказать. У нас, такое ощущение, вообще забыли, что такое требования к организованной игре в обороне", приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Он также отметил, что в играх, где забивают по пять или шесть мячей, лучшим бомбардиром становится футболист, которого до этого мало кто знал. По его словам, вместо того чтобы их хвалить и брать интервью, нужно спрашивать у защитников как они допустили столько моментов.

«Даже в матче с «Сочи» два из семи мячей были забиты в 20 метров, остальные — чуть ли не с трех. Юсупов отдает голевую передачу в центре штрафной! И там стоит Малком — он ниоткуда не прибежал, не перехватывал, просто стоит, ему отдают мяч, он расстреливает вратаря. А объяснить никто ничего не может», — добавил Веденеев.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 14 туров с 36 очками. «Сочи» идет на восьмой строчке (20).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-u-zenita-v-matche-s-sochi-by-la-polnaya-svoboda-dejstvij-sopernik-ne-vy-klady-valsya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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