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Чорлука — о работе Рангника в «Локомотиве»: «Неужели клуб болел, и его надо было лечить? Не было такого»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мыслями о периоде работы в московском клубе Ральфа Рангника на посту директора по спорту и развитию.

«У Рангника был удачный опыт с «Лейпцигом». Окей, но это четвертая лига. У них был дух победителя? Не было ничего. Клуб построили на земле. Покупаешь лучших игроков в третьей лиге, поднимаешься и идешь на следующий уровень. Но теперь ты пришел куда? В команду, где уже был дух победителя. Команда выигрывала чемпионат России и другие трофеи, выступала в Лиге чемпионов. Неужели «Локомотив» болел, и его надо было лечить? Не было такого. Они хотели сделать «Лейпциг». Только «Локо» уже был «Лейпцигом». Уже находился на таком высоком уровне», — приводит «Чемпионат» слова Чорлуки.

Рангник приступил к работе в «Локомотиве» в феврале 2021 года, а в ноябре того же года перешел из московского клуба в «Манчестер Юнайтед» на должность главного тренера.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5006281-chorluka-o-rangnike-neuzheli-lokomotiv-bolel-i-ego-nado-bylo-lechit-ne-bylo-takogo.html
Ведран Чорлука
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
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