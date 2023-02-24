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Чорлука: «Мне странно было, что Рангник первые пять дней даже ни с кем не здоровался»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, как уходил из клуба вместе с Марко Николичем.

«Мне сразу все понятно было. Видно было, что новые люди в клубе не хотят видеть меня или Марко Николича в команде.

Кто именно? Рангник. Кто там еще? Томас Цорн.

Меня Марко Николич пригласил в клуб. Так что мы оба оказались не нужны. Уже на сборах все стало понятно.

Мне странно было, что Рангник первые пять дней даже ни с кем не здоровался. Я ожидал несколько иного отношения. А тут человек только о себе думает. Он даже во время занятий по полю ходил. Скажем прямо: это не серьезно. Они все делали, чтобы нам показать, кто здесь главный. Достаточно было сказать это в глаза», — рассказал Чорлука в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват является чемпионом России в составе «Локомотива», четырехкратным обладателем Кубка России, а также победителем Суперкубка страны.

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro
Ведран Чорлука
ФК Локомотив (Москва)
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